EURO 24, Una Francia poco brillante vince con un'autorete

C’era tanta attesa per vedere la Francia al debutto nella competizione europea ma alla fine a decidere una gara ruvida e fallosa e a regalare ai transalpini i primi tre punti è una goffa autorete realizzata da Wober al 38’ del primo tempo, propiziata da Kylian Mbappe. Lo stesso Mbappe è andato vicinissimo alla raddoppio nella ripresa fallendo clamorosamente a tu per tu contro il portiere austriaco Pentz prima di uscire anzitempo per un colpo al volto. Proprio come l’Inghilterra, anche la Francia si è resa protagonista di un inizio deludente ma che gli è valso comunque i tre punti e il primo posto nel proprio girone D assieme all’Olanda.