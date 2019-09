EURO 2020, Vittoria slovacca con Hancko in campo 90'

Terminate le partite serali di qualificazione a Euro 2020, in cui era impegnato un giocatore della Fiorentina, il terzino David Hancko, attualmente però in forza allo Sparta Praga in prestito. Il difensore classe '97 ha giocato tutti e novanta i minuti più recupero della sfida che attendeva la sua Slovacchia in casa dell'Ungheria. Per la compagine capitanata da Hamsik vittoria finale per 1-2: vantaggio firmato Mak, dopo il momentaneo pareggio di Szoboszlai è arrivata la rete decisiva di Bozenik. Di seguito gli altri risultati di serata.

Estonia-Olanda: 0-1 (17' 48' Babel, 76' Depay, 87' Wijnaldum)

Irlanda del Nord-Germania: 0-2 (48' Halstenberg, 93' Gnabry)

Ungheria-Slovacchia: 1-2 (40' Mak (S), 50' Szoboszlai (U), 56' Bozenik (S))

Lettonia-Macedonia del Nord: 0-2 (14' Pandev, 17' Bardi)

Polonia-Austria: 0-0

Slovenia-Israele: 3-2 (43' 90' Verbic (S), 50' Natcho (I), 63' Zahavi (I), 66' Bezjak (S))

Russia-Kazakhstan: 1-0 (89' Mario Fernandes)

San Marino-Cipro: 0-2 (2' 73' Kousoulos, 39' Papoulis, 75' Artymatas)

Scozia-Belgio: 0-3 (9' Lukaku, 24' Vermaelen, 32' Alderweireld, 82' De Bruyne)