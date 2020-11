ETO'O, Torna a giocare? Da Murcia: "Al 50% si fa"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CALLEJON TORNA NEGATIVO MA IL PROTOCOLLO... Arrivano novità dal cs dove la buona notizia è il tampone negativo di Josè Callejon. Nonostante in un primo momento fosse filtrato pessimismo sullo spagnolo in realtà ora si è negativizzato e adesso seguirà quanto previsto dal... Arrivano novità dal cs dove la buona notizia è il tampone negativo di Josè Callejon. Nonostante in un primo momento fosse filtrato pessimismo sullo spagnolo in realtà ora si è negativizzato e adesso seguirà quanto previsto dal... NOTIZIE DI FV PREMIO TOP FV, CHI DOPO CHIESA E RIBERY? LE REGOLE Dopo le vittorie di Chiesa e Ribery, torna anche quest'anno il Premio Top FirenzeViola.it, una serie di sondaggi dedicati agli utenti lungo l'intera stagione, con il voto dei nostri lettori che, in combinato ai giudizi finali espressi dalla nostra... Dopo le vittorie di Chiesa e Ribery, torna anche quest'anno il Premio Top FirenzeViola.it, una serie di sondaggi dedicati agli utenti lungo l'intera stagione, con il voto dei nostri lettori che, in combinato ai giudizi finali espressi dalla nostra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi