EQUIPE, Oudin era a Parigi in attesa di un ok ma...

Remy Oudin poteva essere un giocatore della Fiorentina ma alla fine non se n'è fatto di nulla. Nonostante, scrive L'Equipe, il giocatore sia stato l'intera giornata di ieri in attesa del semaforo verde tra Fiorentina e Reims. Tutto era pronto per una cifra complessiva di 10 milioni, e dopo il gol al Lille (domenica) il giocatore era stato informato che la Fiorentina era finalmente decisa a prenderlo: era contento di questa notizia. Così, il giocatore e l'agente si sono incontrati a Parigi ieri mattina in vista della partenza verso l'Italia e proprio lì, all'aeroporto, l'agente ha avuto una prima notizia di un blocco nella trattativa. Ma ha deciso comunque di aspettare nella sala di una compagnia aerea gli sviluppi della situazione.

Più o meno a mezzogiorno è arrivata una seconda offerta della Fiorentina e restavano da limare solo alcuni dettagli, in particolare uno: l'organizzazione di un'amichevole tra le due squadre. Il che è sembrato un pretesto - scrive il quotidiano francese - anche perché da quel momento né il Reims né il giocatore hanno più ricevuto risposte dalla Fiorentina, con il ds Pradè intento a chiedere al Presidente l'ok all'operazione. Un avallo che non arriverà mai, con la Fiorentina che a quel punto vira su Ghezzal e chiude con il Leicester. In tutto questo, Oudin è tornato al Reims piuttosto infuriato.