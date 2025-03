Ederson espulso in Atalanta-Inter: salterà la Fiorentina tra 15 giorni

Ederson salterà Fiorentina-Atalanta, partita valida per il prossimo turno di Serie A. Il centrocampista brasiliano è stato espulso al minuto 81 della partita dei bergamaschi contro l'Inter, un rosso arrivato per doppia ammonizione dopo le reiterate proteste del giocatore per un fallo non fischiato dall'arbitro. Ederson ha prima mandato a quel paese il fischietto Massa, prendendosi così il primo giallo, poi davanti alle proteste insistite con annesso applauso ironico da parte del giocatore di Gasperini, l'arbitro ha deciso di estrarre la massima punizione.