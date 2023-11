EBUEHI, Vittorie con Napoli e Fiorentina bellissime

FirenzeViola.it

A La Nazione, il terzino dell'Empoli Tyronne Ebuehi ha parlato così dell'inizio di stagione azzurro: "La gara di Napoli ha dimostrato che chi entra dalla panchina è importante. IIl gol in questo senso è un buon esempio, con me Gyasi e Kovalenko: è stato un grande momento ma la cosa più importante è che abbiamo aiutato la squadra. In allenamento lavoriamo in situazioni del genere. È successo in partita, bene così.

Ora però c’è da dare continuità, cosa che non è successa dopo il derby. La vittoria col Napoli è stata molto bella, come lo è stata con la Fiorentina, ma dobbiamo rimanere concentrati. La prossima gara con il Sassuolo è l’obiettivo, una partita in cui conquistare punti".