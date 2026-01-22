E. League, doppio Pisilli e la Roma batte lo Stoccarda 2-0: ottavi più vicini

Oggi alle 22:58News
di Redazione FV

La Roma vince 2-0 sullo Stoccarda nella settima gara della League Phase di Europa League grazie ad una doppietta di Pisilli e con il quarto successo consecutivo resta tra le prime otto ad un passo dalla qualificazione diretta.

Al 40' il giocatore sfrutta al meglio un pallone di Soule e sblocca la partita che però resta aperta fino al recupero quando arriva il raddoppio sempre ad opera di Pisilli imbeccato da Dybala.