E.LEAGUE, Basta un tempo al Milan per raggiungere i quarti

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un tempo al Milan per chiudere la pratica qualificazione e accedere ai quarti di finale di Europa League. I rossoneri, in superiorità numerica dal 20’ del primo tempo, chiudono la prima frazione sullo 0-3 e mettono in cascina il risultato, nonostante il gol della bandiera avversario realizzato sul finale. Oltre al Milan, le qualificate ai quarti sono state il Marsiglia che, nonostante il 3-1 rimediato allo Stadio Ceramica contro il Villareal, si era imposto per 4-0 all’andata, il Benfica, che ha battuto per 0-1 a Glasgow i Rangers; e il West Ham, che ha rullato con un secco 5-0 il Friburgo.