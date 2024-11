E. LEAGUE, Baroni: "Porto avversario che ci farà crescere"

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Quella contro il Porto sarà "una partita importante, difficile, bellissima perché giochiamo contro un avversario di livello internazionale e dobbiamo fare una prestazione di alto livello. Schiereremo la formazione che sta meglio, siamo consapevoli che abbiamo bisogno di queste gare perché ti fanno crescere, non bisognerà sbagliare niente per fronteggiare questo Porto ma sarà una bella partita": così Marco Baroni, tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa del prossimo impegno europeo contro il Porto. Un'occasione, per i biancocelesti, di testare il proprio livello con Baroni che sottolinea come "loro sono abituati a giocare queste partite, il fatto di giocare un big match davanti al nostro pubblico aumenta la responsabilità. Dovremo sfruttare l'occasione per alimentare questo entusiasmo - prosegue -. L'ambizione va curata sempre, ogni giorno. L'arrivo è lontano, ma il percorso è più importante.

Abbiamo tracciato una linea, ho cercato di proporre un calcio di coraggio, lavoro ed emotività. Ho trovato una partecipazione straordinaria da questo punto di vista, hanno capito la proposta e la squadra la sta seguendo", le parole del tecnico. Mentre sul ruolo del portiere e sulla possibilità di concedere una chance a Mandas, Baroni ammette che "Provedel è il titolare ma quando ci sono le condizioni si dà una chance. In quel ruolo non ci sono molti spazi, è un'opportunità di crescita ma questo non cambia le gerarchie", conclude. (ANSA).