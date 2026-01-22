E. League, alle 21 anche la Roma in campo contro lo Stoccarda: le formazioni
Alle 21 anche la seconda italiana scenderà in campo per la settima giornata della League Phase di Europa League. Si tratta della Roma che ospita lo Stoccarda all'Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali, con Gasperini che pensa al campionato e fa risparmia qualche titolare.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, N'Dicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav. A disposizione: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirovic, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt. Allenatore: Sebastian Hoeness.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati