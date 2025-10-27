Dzeko tra i convocati della Bosnia-Erzegovina. Nell'elenco non c'è Kospo

La Bosnia-Erzegovina ha ufficializzato l'elenco dei convocati per le prossime partite di novembre, contro la Romania e l'Austria. Sergej Barbarez ha chiamato l'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ma per questo ritiro ha lasciato a casa il difensore viola, aggregato alla Primavera di galloppa, Erman Kospo. "Ci attendono partite importanti che determineranno l'esito finale di queste qualificazioni. Siamo molto motivati prima del raduno e delle partite che possono portarci molto.

Abbiamo l'opportunità di realizzare qualcosa di grande, un'opportunità che noi stessi abbiamo creato e meritato" ha spiegato il ct.