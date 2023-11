DUNCAN, Tra i giocatori in campo c’è ancora il razzismo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato così ai canali ufficiali del club viola a proposito del tema razzismo: “Sono diversi anni che gioco a calcio e continuo a vedere sempre le stesse scene. Tra i calciatori in campo c’è sempre il razzismo ma per me non è il fatto di dire nero o scimmia che fa capire che uno è razzista ma è il modo in cui lo dici e quando lo dici. Purtroppo non abbiamo i microfoni per poter risentire quello che dicono. Io personalmente con il tempo ho imparato a non reagire”.