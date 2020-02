DUNCAN, Su Instagram: "Grazie Sassuolo: famiglia"

Il neo centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ringrazia pubblicamente il Sassuolo, ormai sua ex squadra. Queste le sue parole: "5 anni in Neroverde mi avete dato tanto, abbiamo passato momenti meno belli ma anche tanti momenti belli. Con voi sono cresciuto in tutto e grazie anche a voi sono quello che sono oggi. Ho dato quello che avevo per i tifosi, famiglia neroverde e me stesso. Lascio compagni che sono diventati fratelli in campo e fuori perché abbiamo sempre fatto tutto da squadra. Cambio colori e città ma resto sempre uno di voi. GRAZIE GRAZIE E GRAZIE!!! Until we meet again...ARRIVEDERCI NEROVERDE".