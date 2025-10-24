Due traguardi importanti in vista per Mandragora e Gosens: il dato

Contro il Bologna due giocatori della Fiorentina potrebbero tagliare un traguardo importante. Il primo è Rolando Mandragora che proprio domenica potrebbe toccare e raggiungere le 250 partite in Serie A tra Udinese, Torino e Fiorentina. Simile l'obiettivo di Robin Gosens, assente dalla trasferta europea per un problema influenzale e attualmente a 199 presenze in Serie A in carriera: contro il Bologna raggiungerebbe le 200 partite nel massimo campionato italiano.