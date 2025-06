Social Due leggende viola al Mondiale per Club: Baggio insieme a Rui Costa, la foto

vedi letture

Un bel ritrovo a Miami per il Mondiale per Club tra due ex leggende della Fiorentina come Manuel Rui Costa e Roberto Baggio. Entrambi erano presenti allo stadio per la partita tra Boca Juniors e Benfica terminata 2-2. Il secondo si trova lì come ospite, mentre il primo ha seguito la sua squadra portoghese come dirigente. Un'immagine, quella pubblicata su Instagram da Baggio, che farà tornare alla mente tanti ricordi ai tifosi viola.