Roma, come sostituto di Ghisolfi si valuta anche la soluzione interna Balzaretti

vedi letture

La Roma e Ghisolfi si sono separate di comune accordo, scelta in armonia tra le due parti. Una possibilità, come riportato da Sky Sport, è quella di rivedere Massara come direttore sportivo giallorosso, un ruolo già ricoperto a Roma dal dirigente ex Milan. Si è fatto anche il nome di Daniele Pradè ma oltre a ciò la Roma starebbe valutando anche la possibilità di una promozione per Balzaretti, che ricopre già un ruolo nella dirigenza.