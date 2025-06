Farioli parla del suo futuro: "Mi sento a mio agio a pensare di allenare in Serie A"

L'allenatore Francesco Farioli ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio e ha commentato così un suo possibile ritorno in Italia: "Io ho lavorato in tanti campionato diversi e questo mi ha dato grande flessibilità. Mi sento molto a mio agio nel pensare di lavorare in un campionato dove non ho mai allenato e quindi anche in Serie A. Io nel mio staff cerco sempre di avere una persona che comunque conosce il campionato dove vado ad allenare. Cerco una persona che abbia esperienza. Secondo me questo agevola molto. Ho avuto l'opportunità di lavorare già in tre campionati diversi, e comunque anche la Serie A l'ho fatta da collaboratore".