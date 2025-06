Under-21, alle 21 per l'Italia c'è la Spagna: dal 1' Bianco e l'ex viola Kayode

vedi letture

Arrivano le formazioni ufficiali di Spagna-Italia, match valido per la terza giornata della fase a gironi della fase finale del campionato Europeo Under21 in corso di svolgimento in Slovacchia e importante per il primo posto del Girone A. Fischio d'inizio alle ore 21. Da segnalare nelle Furie Rosse la titolarità del napoletano Rafa Marin, mentre fra gli azzurri, rispetto al match vinto contro i padroni di casa nei giorni scorsi, sono molte le novità con Coppola unico confermato e titolarità per Pisilli e Ambrosino che erano scesi in campo a gara in corso.

SPAGNA (4-2-3-1): Cunat; Pubill, Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jaureguizar, Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; R. Fernandez. Allenatore: Denia.

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Coppola, Ghilardi, Turicchia; Doumbia, Guarino, Bianco; Fazzini, Pisilli; Ambrosino. Allenatore: Nunziata.