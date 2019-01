DS SIVIGLIA, Rog? Abbiamo idee chiare sul mercato

A margine della presentazione del nuovo acquisto Maximilian Wöber, il direttore sportivo del Siviglia Joaquín Caparrós ha parlato della questione Marko Rog, obiettivo anche della Fiorentina: “Gli acquisti non sono facili, non lo sono nel mercato estivo ed in quello invernale sono ancora più complesse. Noi aspettiamo, la cosa buona è che abbiamo le idee molto chiare. Abbiamo una linea e non possiamo cambiarla per le condizioni dettate da altre squadre”.