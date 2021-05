DS CROTONE, Simy è sul mercato e piace a molti

L’avventura di Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio noto come Simy, con il Crotone è ai titoli di coda. L’attaccante nigeriano avrebbe ancora un anno di contratto con i pitagorici, ma le sue ottime prestazioni e, soprattutto, i suoi gol, 20 in questo campionato (stesso numero di quelli realizzati da Immobile, uno in più di Insigne e solo nove in meno di uno come CR7, che si è aggiudicato il trofeo di miglior realizzatore, giusto per stabilire le proporzioni) e altrettanti nello scorso, che gli valsero il titolo di capocannoniere della Serie B e permisero ai rossoblù di arrivare secondi e di conseguenza di ottiene la promozione diretta in Serie A, lo hanno posto in ottima luce e così complice la recessione del Crotone lascerà il club dopo cinque stagioni. La conferma arriva da Beppe Ursino direttore sportivo dei pitagorici che, interpellato da TMW, ha detto senza mezzi termini: “Simy è sul mercato perché è molto richiesto”. Il ds all’esplicita domanda se anche il Torino è fra questi ha detto: “Con il Torino non abbiamo ancora parlato di niente”. E l’utilizzo dell’avverbio temporale 'ncóra' non esclude di certo che di Simy con il Torino non ne parlerà in un futuro più o meno prossimo, anzi. La concorrenza per Simy c’è e a lui stanno facendo un pensierino, o anche qualche cosa di più, fra le altre la neopromossa Salernitana, la Lazio, la Fiorentina, la Sampdoria, il Genoa e il Monza e non mancano anche club francesi e belgi. Da Transfermarkt.it il cartellino dell’attaccante è valutato 4 milioni di euro, ma seppur Ursino non abbia voluto parlare di cifre, che il Crotone richiederà a chi busserà alla porta per intavolare un trattativa con il fine di aggiudicarsi il giocatore, la cifra è da ritenersi bassa e va verosimilmente raddoppiata, quindi chi volesse Simy dovrebbe spendere all’incirca 8 mln. Neppure tanto tutto sommato considerando che Simy avrà pure 29 anni, ma segna da due stagioni con grande continuità.