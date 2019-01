DRAGOWSKI, Prima il rinnovo poi il prestito

In queste ore si deciderà il futuro della Bartłomiej Dragowski per il prestito ma prima la Fiorentina è intenzionata a fare un rinnovo con il giocatore, fino al 2022. Il portiere viola sta per prolungare dunque il suo contratto per un’altra stagione prima di andare via in prestito. Lo scrive Tuttomercatoweb che poi fa il punto sulle trattative: al momento il Vejle sembrerebbe in vantaggio rispetto al Livorno perché dà maggiori garanzie economiche rispetto al club del Presidente Spinelli. Dragowski però potrebbe trasferirsi in amaranto qualora la Fiorentina contribuisse all’ingaggio.