DRAGOWSKI, C'è anche l'Espanyol: affare difficile

Bartlomiej Dragowski, salvo sorprese, lascerà la Fiorentina in estate. Dopo gli interessamenti dalla Premier League, un altro club si è fatto avanti per il polacco. Secondo quanto riportato da relevo.com, ci sta pensando l'Espanyol, che ha salutato Diego Lopez ed Oier, e vorrebbe portare il classe '97 a Barcellona. L'affare però è di difficile riuscita perché i viola lo valutano un prezzo alto e per questo il club spagnolo sta valutando anche Cardenas del Levante e Ledesma del Cadice.