DRAGOWSKI, Bravi con la Samp. Ibra? Temiamo tutti

Queste le parole del portiere viola Bartlomiej Dragowski ai canali ufficiali della Fiorentina nel consueto appuntamento del "Team Talk": "All'inizio la Sampdoria ha giocato meglio di noi, però poi siamo stati bravi in alcuni episodi: i due rigori c'erano tutti. Non è un caso che si siano fatti un autogol, vuol dire che si trovavano in difficoltà".

La squadra?

"Tutta è pericolosa, non è giusto dirne solo qualcuno: anche la panchina può fare la differenza".

Ibrahimovic?

"Dobbiamo essere pronti per tutti i giocatori, c'è anche Rebic che fa tanti gol. In diversi fanno paura là davanti, ma ogni partita cambia in qualcosa e dobbiamo essere preparati"

Il nostro gioco?

"Abbiamo cambiato un po' rispetto a prima, ma non per me: io devo fare il mio lavoro, il ruolo del portiere è più individuale".

La tensione?

"Non è tanto fisica, quanto mentale la fatica. Certe parate che sembrano difficili vengono da sole, altre facili invece sono pericolose".

Alejandro Rosalen (preparatore dei portieri, ndr)?

"Lavoriamo ogni giorno per trovare le misure degli attaccanti avversari. In certe situazioni mi insegna cosa devo fare".

Terracciano?

"Abbiamo un rapporto fantastico: mi insegna moltissimo, ci sono tante cose che posso imparare da lui".

Brancolini?

"Ci aiutiamo tutti insieme. Magari si vede uno, ma il lavoro è di tutti. Posso solo ringraziare i miei compagni".