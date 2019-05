DRAGOWSKI, Bestemmia con la Samp: c'è la prova tv?

In casa Empoli c'è ansia per la decisione del Giudice Sportivo di Serie A relativa a Bartolomiej Dragowski, portiere polacco in prestito dalla Fiorentina che dopo il gol subito da Quagliarella in Sampdoria-Empoli si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia. In questo campionato già altre volte è stato utilizzato il pugno duro nei confronti di questo tipo di situazioni, si vedrà se anche questa volta il Giudice Sportivo deciderà di punire il gesto o se rileverà la violazione del regolamento.