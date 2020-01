DRAGO AL 45', Avevo studiato Criscito. Ora...

Il portiere della Fiorentina, Dragowski, ha parlato così all'intervallo dopo aver parato un rigore a Domenico Criscito: “Parare un rigore è sempre difficile perché non sai mai dove può andare la palla. Avevo studiato Criscito. Per fortuna stiamo ancora 0-0 e possiamo vincerla. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e che anche loro vogliono i tre punti. Abbiamo iniziato bene ma poi c’è mancato qualcosa per fare gol”.