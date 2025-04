Domenica Venezia-Milan, tifosi rossoneri dovranno pagare il 'ticket' per entrare in città

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - I tifosi del Milan che assisteranno al lunch match di domenica con il Venezia dovranno pagare il contributo di accesso per coloro che entrano nella città lagunare per motivi di svago. Lo ha reso noto il Venezia Fc, spiegando quali sono le esenzioni e ricordando che "è in vigore l'incentivo alla prenotazione anticipata, che prevede il pagamento di 5 euro solo per coloro i quali corrispondono il contributo di accesso entro il quart'ultimo giorno (compreso) antecedente il giorno di accesso. Diversamente, per coloro che corrispondono il contributo di accesso nei 3 giorni precedenti il giorno di accesso, l'importo è pari a 10 euro".

Per i tifosi del settore Ospiti che utilizzano la linea dedicata, inclusa nel biglietto, con partenza dalla terraferma e arrivo diretto al Penzo, non è necessario alcun ulteriore adempimento per il contributo di accesso. Per i residenti in Veneto, com'è noto, non è previsto alcun costo né l'obbligo di richiedere un'esenzione. In caso di controllo, sarà sufficiente esibire un documento d'identità che attesti la residenza. I tifosi non residenti in Veneto (anche del Venezia), che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso, così come pure i tifosi del Milan non residenti in Veneto, in possesso di biglietto per settori diversi dagli Ospiti e che non utilizzano i servizi di trasporto dedicati. I giornalisti provenienti da fuori regione, presenti per motivi professionali, sono esentati dal pagamento, ma devono comunque presentare richiesta di esenzione tramite il portale cittadino. (ANSA).