Divieto di vendita di alcolici in zona stadio per la partita tra Fiorentina e Como
FirenzeViola.it
Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito, in vista della partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como prevista per martedì 27 gennaio alle ore 21 allo stadio Franchi, il divieto di vendita di alcolici e del possesso di qualsiasi tipo di bomboletta contenente spray urticante.
Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di tutte le bevande di vetro o lattina è previsto per l'area compresa tra Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi e Viale Volta ed è previsto dalle ore 17 alle ore 24.
Pubblicità
News
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
2 I Commisso nel segno della continuità. Paratici garante tecnico per una nuova via. Se parte Ranieri, caccia a due difensori
Copertina
LiveFabbian si presenta: "Onorerò la storia viola: convinto dal progetto del club. Jovetic un idolo"
Dagli inviatiEcco Jack Harrison: "Porterò qui gli insegnamenti di Bielsa. Una parola per descrivermi? Intensità"
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com