Divieto di vendita di alcolici in zona stadio per la partita tra Fiorentina e Como

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito, in vista della partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Como prevista per martedì 27 gennaio alle ore 21 allo stadio Franchi, il divieto di vendita di alcolici e del possesso di qualsiasi tipo di bomboletta contenente spray urticante.

Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di tutte le bevande di vetro o lattina è previsto per l'area compresa tra Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi e Viale Volta ed è previsto dalle ore 17 alle ore 24.