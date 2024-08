DISTEFANO, Vogliamo far bene per questa piazza

FirenzeViola.it

Non poteva sognare debutto in campionato migliore Filippo Distefano con la nuova maglia del Frosinone: ingresso al 60' e gol del pari contro la Samp 20 minuti dopo. E per questo il classe 2003 non ha nascosto la propria gioia ai microfoni dei media: "È stata una partita nella quale siamo stati bravi a trovare il gol a fine primo tempo. Poi c’è da migliorare in determinati aspetti, siamo stati bravi a pareggiarla e avremmo potuto vincerla. C’è da lavorare per continuare a crescere. A livello personale cerco di fare il meglio e di aiutare la squadra con gol e assist.

Il campionato di Serie B è molto equilibrato, difficile dire chi è favorito. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il Mister ci chiede diverse cose e stiamo cercando di seguirlo. La cosa positiva è che c’è un bel gruppo e voglia di fare bene per questa tifoseria che è stato il dodicesimo uomo in campo".