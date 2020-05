DIR. V. OLMI, Avremmo ospitato il maxi-ritiro ma...

Giancarlo Carniani, direttore di Villa Olmi, che doveva essere in teoria sede del maxi-ritiro della Fiorentina per la ripartenza, ha parlato dello stato della situazione:

"Eravamo stati pre-allertati dalla Fiorentina per fare qui un ritiro, si parlava di regole rigide e avremmo aperto solo per loro, ma poi non ho più sentito nessuno. Il nostro consenso c'era, ma ogni giorno cambiano le cose. Le misure di sicurezza prevedevano sanificazione e altri aspetti, come il fatto che il nostro personale avrebbe dovuto vivere dentro l'albergo per quel periodo. In più avremmo dovuto pensare ai pasti".