DIFFIDATI, Con la Dea si riparte da zero. In finale...

Milenkovic, Pezzella, Benassi, Veretout, oltre a Muriel ammonito oggi. Non erano certo pochi i diffidati in casa Fiorentina in vista del prosieguo del cammino in Coppa Italia. Diffide che con l'accesso alle semifinali però si annullano. Per quanto riguarda la finale, un calciatore sarà squalificato solamente se ammonito sia all'andata che al ritorno della semifinale.