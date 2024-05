DIAS, Onorato di arbitrare la finale. Un sogno che si avvera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa sera alle 21:00 andrà in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Una sfida storica non solo per le due squadre in campo ma anche per il direttore di gara Soares Dias. Per il direttore di gara portoghese infatti, nonostante una carriera lunga ormai diversi anni, sarà la prima finale europea per club. Ai microfoni della UEFA, Dias ha rilasciato un'intervista in vista della gara di questa sera allo stadio Agia Sophia di Atene: "Ho lavorato 28 anni per raggiungere una finale così importante come questa: essere arbitro è come essere un giocatore, una finale è una finale e tutti sognano di esserci.

È stata una telefonata incredibile da ricevere perché tutti noi lavoriamo duramente per raggiungere questo livello. La mia reazione è stata un mix di nervosismo, responsabilità, onore e la sensazione di aver realizzato un sogno. Naturalmente, una volta assorbita la notizia, bisogna rimanere concentrati perché, come in ogni partita, è necessario essere pronti sia mentalmente che fisicamente. La prima persona che ho chiamato quando ho saputo la notizia è stata mia madre, perché è un'occasione per ricordare mio padre e i consigli che mi ha dato. È stato uno dei motivi per cui sono diventato arbitro e sono sicuro che sarebbe molto orgoglioso di me e di questo risultato".