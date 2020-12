DI MARZIO, Viola ora rischiano davvero. Milik...

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato a parlare di Serie A e del turno infrasettimanale.

Lazio in una fase non brillante in campionato: "In realtà ho visto molti lati positivi, anche in vista del Bayern. Ho visto una eccellente condizione fisica e atletica, poi è molto organizzata a centrocampo. Ho visto una retroguardia attenta, ma sono mancati in attacco negli ultimi trenta metri".

Anche le piccole stanno facendo bene: "Ho visto molto bene il Benevento, ma anche il Verona. Vedo male la Fiorentina, che se perde ancora rischia davvero".

Milik a chi servirebbe oggi? "Le prime della classe non credo abbiano bisogno di Milik. Rebic non è una prima punta al Milan, mentre lo è Leao, ma non credo che possa servire al Milan. Non so a chi potrebbe servire, forse a Benevento e Sampdoria, oltre alla Fiorentina".