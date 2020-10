DI MARZIO SR, Milik non può rifiutare la Fiorentina

Gianni Di Marzio, ex allenatore e uomo del calciomercato, si è espresso sulle piste Callejon e Milik per la Fiorentina: "Non credo che Milik sia nelle condizioni di poter rifiutare una squadra top come la Fiorentina, se non per un motivo economico: questo, però, lo escludo. Milik è un animale di fisico che sa anche giocare con la squadra, e per me sarebbe molto adatto per l'attacco viola: è arrabbiato con il Napoli per una questione di pubblicità, ma so che è un bravo ragazzo. Voleva andare a scadenza di contratto, ma penso che ora potrebbe accettare la Fiorentina. Mi meraviglia che il Napoli non abbia riconfermato un leader come Callejon, che tutti gli allenatori hanno sempre fatto giocare: oltre alla doppia cifra, è abile pure nella fase difensiva".