DI MARZIO, Gattuso non è un parolaio. Modulo...

L'ex allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto per commentare l'arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non si è preso un parolaio, ma un uomo schietto e per questo l'entusiasmo è giustificato. E' un tecnico bravo ad adattarsi ai calciatori in rosa, lavora molto bene durante la settimana e non è un temperamentale come era invece in campo. Senza assenze il Napoli ha sempre fatto bene, Gattuso a Firenze potrà giocare con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 e potenzialmente i viola possono dare molto di più a livello individuale. Per me la Fiorentina è una squadra da prima fascia e ad inizio campionato la consideravo come tale. Al nuovo allenatore piace partire dal basso, cura la fase difensiva... A Napoli era in un ambiente inquinato, ha fatto un'intervista dove si è mostrato troppo impulsivo e la stampa gli ha voltato le spalle. Gattuso è stato bravo a creare un legame forte con i calciatori, ma non ne aveva di personalità e nell'ultima contro il Verona lo si è visto".