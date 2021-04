DI MARZIO, Gattuso merita la Champions. Semplici...

Intervistato da TMW Radio, Gianni Di Marzio ha parlato così di Gennaro Gattuso e della situazione delle squadre in lotta per la salvezza: "Gattuso? Il Napoli ha dei grossissimi rimpianti. ha lasciato tanti punti per strada. E' vero che tutti hanno sempre da lamentarsi per diversi motivi, ma il Napoli ha giocato senza punta per diversi mesi, ma in generale con 6-7 infortunati. E' mancato Osimhen, che quando imparerà certi movimenti può dare ancora di più. Gattuso è stato tartassato dalle critiche, ha pedalato e ora sta ottenendo i risultati. Sul piano umano spero che vada in Champions, se lo merita. Zona Salvezza? Ho simpatia per Semplici, che è un buon allenatore. Da quando è arrivato lui il Cagliari è cresciuto, si è compattato. Ha dei giocatori che sono dei veri leader come Godin e Nainggolan, ha dei giocatori che non meritano la retrocessione. Ma occhio anche allo Spezia, che ha fatto un ottimo campionato ma ora comincia a tremare. E se non sei abituato a lottare per la salvezza, si fa dura"