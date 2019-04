DI MARZIO, Corvino resta alla Fiorentina

Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della formazione del Napoli e del futuro dei DS delle due società: "Le scelte anti Fiorentina sono praticamente fatte. In porta toccherà a Rosati, turno di riposo per Aronica, Gargano e Zuniga. Davanti giocherà Lavezzi. Sono curioso di vedere Hamsik in versione Reja, più arretrato. Bigon? lo confermerei, lavora benissimo. Forse ha più considerazione fuori che a Napoli. Mi auguro che la società gli proponga il rinnovo del contratto. Corvino? Secondo me resta a Firenze".