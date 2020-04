DI LIVIO, ACF fu una sorpresa per me, mi affezionai e...

Angelo Di Livio ha parlato della sua carriera a CalcioEuropa.it, parlando anche dei viola: "Fiorentina sono le due squadre di Serie A che mi hanno completato. Tutti sanno che la Juventus è un grande club ma la vera sorpresa è stata la Fiorentina perché non credevo di trovarmi bene e di affezionarmi così alla gente. La rinascita della Florenza Viola la racconterò sempre a tutti. Come è nato il soprannome Soldatino? Me lo mise Roberto Baggio, mentre ci allenavamo. Mi disse corri come un soldatino, sapendo che ho avuto sempre problemi alle spalle. Correvo come Masha da soldato e da li mi battezzò soldatino"