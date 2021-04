DI GENNARO, Sempre grato a Terim. Viola, adesso...

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv per la Rai e opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante Stadio Aperto per parlare anche del momento che sta vivendo la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Un possibile ritorno di Terim a Firenze? Mi è stato detto che non ne sanno niente... Io dico solo che son passati vent'anni! Sarebbe comunque suggestivo, ma non ho idea se sia vero o meno. La mia riconoscenza e gratitudine per Terim rimarranno per la vita, è quello che mi ha fatto affacciare in un mondo incredibile insieme ad Andrea Pazzagli che oggi non c'è più. Il momento viola attuale? Commisso non deve decidere, o meglio, deve esserci un progetto tecnico stabilito da ds, dg e allenatore. Poi semmai il presidente valuta l'aspetto economico, ma se non è così succedono disastri. Il calcio è così da sempre, e credo che se cominciano a pensarci tra un mese sarà già tardi: la pianificazione deve essere fatta, e dalle persone che sono preposte. Esistono apposta figure pagate di più per decidere... Io cito sempre l'Atalanta, deve essere quello il modello di riferimento: si comincia col miglior ds possibile, il miglior allenatore possibile e poi la squadra".