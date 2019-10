DI GENNARO, Milan? Con Pioli possibile 4° posto

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Antonio di Gennaro ha commentato le tematiche principali della giornata sportiva, con particolare attenzione alle vicende relative al Milan: "Mi dispiace per Giampaolo ma sono felicissimo per Stefano Pioli. Deve salvare una stagione ma ne ha tutte le possibilità. A Firenze ha cercato di lavorare sui giovani. Ora è facile dare addosso alla dirigenza rossonera, ma la squadra era in palese difficoltà: servirà concretezza, la possibilità di rimontare e lottare per il 4° posto c'è. l Milan può assolutamente lottare per il 4* posto, ma deve cambiare modo di giocare. A livello tattico Pioli dovrà portare novità, seguendo anche l'esempio dello scorso anno di Gattuso".