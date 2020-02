DERBY, Inter show e prima: da 0-2 a 4-2. Milan umiliato

Derby di Milano da urlo questa sera a San Siro: ad imporsi è l’Inter che batte in rimonta il Milan per 4-2, dopo essere stato sotto 2-0 al termine dei primi 45’. I rossoneri partono meglio, con un palo pronti-via di Calhanoglu e la rete di Rebic con la complicità di Padelli poco prima della mezz’ora. La squadra di Pioli preme e nei minuti di recupero della prima frazione concede il bis con Ibrahimovic che fa 2-0 sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, l’Inter torna in campo rabbiosa e in appena 7’ pareggia i conti con due tiri dalla distanza, il primo di Brozovic e il secondo di Vecino. Passano 10’ e la formazione di Conte fa 3-2: corner dalla destra, stacco di De Vrij in area e palla in rete. Nel finale, al 93’, Lukaku di testa sigla il 4-2. Con questo successo, l’Inter sale a quota 54 punti in classifica e raggiungere la Juventus al 1° posto. Il Milan resta invece a quota 32 punti, al 10° posto.