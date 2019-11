DE ZERBI, La Viola nel 2° tempo ci ha schiacciato

Alla vigilia della partita contro il Bologna, in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi è tornato anche sulla sconfitta patita in casa contro la Fiorentina: "Non voglio che la troppa voglia di portare a casa 3 punti ci penalizzi, come nel secondo tempo con la Fiorentina. Deve esserci un mix: la coerenza e la voglia di fare i 3 punti, con coraggio, ignoranza calcistica, con tutte le qualità di questa squadra. Con la Fiorentina ci hanno schiacciato nella ripresa e non va bene fare così, bisogna capire cosa fare per arrivare alla vittoria, creare le condizioni per fare il gol come quello di Toljan a Lecce".

Berardi? ""A Lecce e con la Fiorentina non era brillantissimo ma se sta bene gioca sempre, a volte lo faccio riposare in settimana".