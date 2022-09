DE ZERBI, In lizza per la panchina del Brighton

Dopo l'improvvisa partenza dell'allenatore del Brighton,Graham Potter, per andare al Chelsea, il club ha ora tempo fino al 1 ottobre prima della prossima partita dopo la pausa di questo fine settimana della Premier League e il successivo rinvio della partita contro il Crystal Palace che era previsto per il prossimo fine settimana per scegliere il successore. The Telegraph fa due nomi: sono quelli del norvegese Kjetil Knutsen e dell'italiano Roberto De Zerbi, in passato accostato anche alla Fiorentina.