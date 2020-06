DE SISTI, Col Brescia delusione, ma la Viola sta bene

Giancarlo De Sisti ha parlato della deludente ripartenza della Fiorentina, all'interno del TMW News. Ecco le sue parole: "Le aspettative erano diverse, immagino, da un pari tutto sommato non giusto per ciò che ha cercato di produrre la Fiorentina in termini di gioco e occasioni. La Viola meritava di più, ma squadre di piccolo calibro, mi permetta il Brescia di dire così per la posizione di classifica che ha, si comportano con atteggiamenti quasi ostruzionistici, si chiudono e chiudono gli spazi, anche se nel secondo tempo ho visto che la Fiorentina sembrava tirare fuori dal proprio guscio i lombardi, per tentare il contropiede. Ribery? Ha fatto vedere per ampi sprazzi la sua classe, nonostante non giocasse da novembre. E' venuto alla Fiorentina sembrando un pezzo di storia incastrato li in altri mondi, ma quando gli è stato dato modo, come ha capito un po' meglio il nostro calcio, si è inserito brillantemente e fa da padrone: è molto abile nello smarcamento, è in grado di costruire e produrre a getto continuo azioni importanti e pericolose, è andato anche vicino al gol in un paio di circostanze. Sicuramente il migliore in campo. Aspettative dalle prossime gare? La Fiorentina non deve fermarsi a questa delusione, conoscendo il carattere di Iachini non credo lo farà, anche perché la squadra ha dimostrato di possedere dei giocatori di buonissima personalità: non si adageranno su questo risultato mancato, cercheranno di fare il campionato con obiettivo l'Europa League, spero ce la facciano a raggiungerlo. Queste, dico la verità, sono occasioni perse, spero il rimpianto non arrivi dopo. Il futuro del tecnico? Iachini ha lavorato abbastanza bene, è di personalità, si è adattato alla panchina viola e ha avuto una naturale metamorfosi: nella prime gare, per capire meglio i meccanismi della squadra, si è adattato anche a fare un gioco di tamponamento e contenimento, pii piano piano ha considerato anche gli elementi che ha a disposizione e ha lavorato sempre meglio. Qualcosa manca, ma se uno prende per buoni i tre settori della squadra, la Fiorentina sta bene".