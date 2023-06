DE SIERVO, Stadi Atalanta e Bergamo esempi per l'Italia

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 08 GIU - "Un esempio da sottolineare di visione imprenditoriale: un gioiello a tutti gli effetti, un esempio del genio italico. Verso famiglia e società c'è l'ammirazione di tutta l'Uefa, non solo dell'Italia". All'inizio della terza fase di riqualificazione del Gewiss Stadium di Bergamo, con la prima pinzata alla Curva Sud Morosini da ricostruire entro l'estate del 2024, ha partecipato anche l'amministratore delegato della Lega Calcio di Serie A, Luigi De Siervo: "E' uno stadio sugli standard più alti con un'immagine accattivante, perché gli spettatori sono protagonisti insieme ai giocatori. La serie A ha bisogno di famiglie, squadre e città come queste - ha proseguito -. Scaramanticamente abbiamo pensato di essere presenti alle finali europee dell'anno prossimo: aspettiamo anche l'Atalanta. Qui sono sbocciati tanti talenti: un contesto in cui ci auguriamo che l'Atalanta continui a fare la sua parte". Infine, sulla presenza degli azzurri a Bergamo: "E' un contesto avvolgente col pubblico a un metro dal campo: la promessa è che la Nazionale non vede l'ora di tornare qui, quest'anno non ce ne sono state le condizioni ma siamo stati qui recentemente contro l'Olanda in Nations League in un periodo difficile per la città e il Paese", con riferimento alla partita del 14 ottobre 2020 alla fine della prima ondata pandemica. Presente all'incontro istituzionale Marco Brunelli, segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio: "Purtroppo sono poche le società proprietarie dello stadio in cui giocano. E' qualcosa che dà l'idea di un futuro solido e portata di mano: c'è una correlazione tra una casa di grande qualità e i risultati sportivi, è questo il caso dell'Atalanta - il suo commento -. Un passo importante per la città e per tutto il calcio italiano e un passaggio di grandissima prospettiva". (ANSA).