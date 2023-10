DE SIERVO, Mourinho contro la Lega? Trovato un alibi

Fonte: lalaziosiamonoi.it

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a La politica nel Pallone su Gr Parlamento. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alla polemica di Mourinho avvenuta dopo la sconfitta contro l'Inter. "Le polemiche di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi. È un professionista che conosce il nostro mondo. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 4 di pomeriggio. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco".