DE SANTIS, Non avrei ripreso Borja. Il caso Rebic...

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha detto la sua su alcune delle principali situazioni di casa Fiorentina: "Mancano ancora diversi giorni alla fine del mercato, ad oggi comunque ha guadagnato in qualità a centrocampo. Sia per la turnazione che per alcuni in odore di maglie da titolare come Amrabat e Bonaventura. Se Milenkovic e Pezzella vengono confermati, e senza offerta giusta per Chiesa, oggi la squadra è più forte. Mi convincono meno invece la mancanza di alternative sulle fasce e l'assenza del numero nove che in molti ci aspettavamo".

Che ne pensa del caso Rebic?

"Finché l'UEFA non mette mano al Fair Play Finanziario, rischiano di essere peggiori del male che vogliono combattere".

Come valuta il ritorno di Borja Valero?

"Non l'avrei preso. Con tutto il rispetto per il giocatore, già papabile di rientro dall'anno scorso: quando ha la palla tra i piedi sa il fatto suo ma a livello di dinamismo non so quante partite e quanti minuti ad alto livello possa garantire".

Davvero Chiesa e Milenkovic possono andare al Milan?

"La situazione Rebic rischia di far saltare il banco su tante cose, al di là dei vari nomi. Un'operazione del genere non può che guastare i rapporti, poi le diplomazie lavoreranno per sistemare i rapporti dopo il brutto scivolone, ma ipotizzare scambi tra Milano e Firenze credo sia molto complicato".

Presto torna Commisso.

"Siamo sulla falsariga di altri club, che stanno attendendo. Non credo che le dichiarazioni di Pradè fossero un bluff: magari voleva provare a lavorare a fari spenti, ma secondo me se non esce nessuno dubito che possa essere messo un budget extra. Magari qualcosina per un esterno di fascia...".

Magari sposterà il discorso sui rinnovi?

"Dovranno sedersi quanto prima, ma a meno di grandi offerte last-minute per me questi calciatori in bilico rimarranno. Non credo la Fiorentina accetterà contropartite tecniche, e la situazione col Milan complica tutto e non poco. Non vedo Napoli e Juventus pronte a offrire grosse cifre cash".