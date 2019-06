DE ROSSI, No al Milan: Boca e Fiorentina sperano

Daniele De Rossi è ripartito ieri per Roma dalle Maldive, le vacanze sono pressocché finite. Secondo ilromanista.eu, il classe '83 ha detto un altro no: al Milan. Ora la scelta è ristretta tra la Fiorentina - la cui proposta è molto seria, interessante e articolata - e il Boca Juniors, ovviamente sempre che il centrocampista insista nella determinazione di giocare ancora almeno per un altro anno.