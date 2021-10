DE PETRILLO, Lucca ha personalità e malizia. Il Pisa...

Ex allenatore di Pisa Primavera e Prato, ora è campione di Polonia e gioca in Europa come vice allenatore del Legia Varsavia: Alessio De Petrillo ha detto la sua a Il Tirreno sulle qualità di Lorenzo Lucca, l'attaccante del club nerazzurro accostato alla Fiorentina come vice Vlahovic: "Quando arrivò Castillo a Pisa fu una sorpresa per molti, ma non per me. E stavolta è la stessa cosa. Stupisce però che abbia fatto tutto così in fretta. Lucca ha grandi meriti, però la squadra lo mette in condizioni di segnare. Le qualità sono enormi perché il suo fisico non lo rallenta e ha già grande personalità e malizia nella copertura della palla. Sembra completo e con la testa giusta che non vuol dire solo essere un bravo ragazzo. Bisogna saper reggere le pressioni per restare ad alto livello. Il valore? Un tempo per salire di valore bisognava giocare campionati interi ad alti livelli, oggi bastano poche partite. Una valutazione non so farla, non è il mio mestiere, ma mi auguro che la società riesca a trattenerlo il più a lungo possibile per cercare di andare in serie A. Il Pisa poi è sufficientemente solido per resistere alle sirene di mercato almeno nell’immediato".