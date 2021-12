Il noto giornalista Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha così messo a paragone ai microfoni di TMW Radio due nomi accostati all'attacco della Juventus per il futuro, il viola Vlahovic da una parte e Scamacca dall'altra: “Scamacca va bene ma ancora non è finito, al contrario di Vlahovic. Preferisco il serbo 10 volte”.