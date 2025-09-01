Social

De Gea su X: "Il mercato dovrebbe chiudere prima dell'inizio di stagione o no?"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:13
di Redazione FV

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, che ieri ha salvato il risultato almeno in un paio di occasioni diventando il giocatore del match per la Lega, sul proprio account X ha posto un quesito ai follower sulle date del mercato estivo che chiude a campionato già iniziato : " Domanda - si legge - la finestra di mercato dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della nostra stagione? Oppure dovrebbe continuare a funzionare così?". 